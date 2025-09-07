Les Féminines du PSG débutent leur saison par un nul

Hier soir, les Féminines du PSG ont commencé leur saison 2025-2026 avec un déplacement à Lens. Les Parisiennes ont concédé le nul dans le Nord (1-1).

Lors de l’intersaison, il y a eu beaucoup de mouvements au sein de l’effectif des Féminines du PSG. Plusieurs cadres ont quitté le club de la capitale (Katoto, Geyoro, Albert) alors que Paulo Cesar, qui a assuré l’intérim en fin de saison après le départ de Fabrice Abriel, a été confirmé dans son poste d’entraîneur. Plusieurs joueuses ont aussi rejoint les Rouge & Bleu. Hier soir, les Féminines du PSG commençaient leur saison 2025-2026 avec un déplacement à Lens, promu cette saison en Arkema Premier Ligue.

Une égalisation en toute fin de match

Devant 10 712 spectateurs au sein du stade Bollaert, un record pour la section féminine du RC Lens, ce sont les joueuses du PSG qui vont se montrer dangereuses et logiquement ouvrir le score par l’intermédiaire de Merveille Kanjinga. Cette dernière a trompé Blandine Joly d’une belle frappe croisée du droit (0-1, 25e). Après cette ouverture du score, les Parisiennes vont continuer à pousser et se procurer plusieurs belles occasions par l’intermédiaire de Florianne Jourde, qui trouve la barre (39e), ou qui voit une de ses tentatives repoussées par la gardienne lensoise (65e). Les Féminines du PSG ne vont pas réussir à se mettre à l’abri et vont le payer. Quelques minutes après son entrée en jeu, Sherly Jeudy a repris de la tête le centre de Kaina El Koumir pour égaliser (1-1, 84e). Les Parisiennes concèdent donc le nul pour leur première journée de championnat. Elles tenteront de s’offrir leur première victoire le 20 septembre prochain avec la réception, au Campus PSG, du FC Nantes.