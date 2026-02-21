Les Féminines du PSG déroulent contre Lens en championnat

Hier soir, les Féminines du PSG recevait le RC Lens dans le cadre de la 16e journée d’Arkema Première Ligue. Et elles n’ont pas tremblé devant les nordistes (3-0).

Les Féminines du PSG sont sur une dynamique positive depuis leur courte défaite contre l’OL Lyonnes. Les Parisiennes restent en effet sur trois victoires consécutives, à chaque fois sur le score de 3-0. Hier soir, elles recevaient au Campus de Poissy le RC Lens pour le compte de la seizième journée d’Arkema Première Ligue. Les Parisiennes dominent le début de la rencontre et vont rapidement être récompensées grâce à Romée Leuchter. L’attaquante néerlandaise va s’offrir un doublé en une minute et 35 secondes. Elle ouvre le score à la 12e minute d’un plat du pied sur un centre de Kanjinga avant de marquer d’un très beau lob après un dégagement de Mary Earps mal négocié par la défense lensoise (2-0, 13e). Après ce doublé express, les Féminines du PSG vont poursuivre leur domination et se procurer plusieurs occasions, sans pour autant de nouveau faire trembler les filets.

Romée Leuchter s’offre un triplé

Il ne faudra pas attendre très longtemps en deuxième mi-temps pour voir les Féminines du PSG accroître leur avance dans cette rencontre, grâce à l’inévitable Romée Leuchter. L’internationale néerlandaise a remporté un face-à-face avec la gardienne lensoise pour son troisième but de la soirée (3-0). Après cette nouvelle réalisation, et les changements de Paulo Cesar, la rencontre a perdu de son intensité et les occasions se sont faites un peu plus rares. Jamais mises en danger, les Féminines du PSG s’imposent donc (3-0) et poursuivent leur remontée au classement de l’Arkema Première Ligue avec une deuxième place provisoire. Les Parisiennes retrouveront les terrains le 11 mars prochain, après la trêve internationale, avec un Classico au Campus PSG avant la finale de la Coupe LFFP, face à OL Lyonnes, le samedi 14 mars à Abidjan.