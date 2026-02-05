Féminines PSG
Image : PSG.fr

Les Féminines du PSG écartent Thonon Evian en Coupe LFFP

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas5 février 2026

Hier soir, les Féminines du PSG affrontaient Thonon Evian Grand Génève FC en quart de finale de Coupe LFFP. Les joueuses de Paulo Cesar n’ont pas tremblé face à l’équipe de Seconde Ligue.

Distancées en championnat et éliminées de l’UEFA Women’s Champions League, les Féminines du PSG comptent sur la Coupe de France et la nouvelle compétition, la Coupe LFFP, pour garnir leur palmarès cette saison. Qualifiées pour les quarts de finale de la compétition, les Parisiennes affrontaient Thonon Evian Grand Génève FC, pensionnaire de Seconde Ligue, hier soir dans ce tournoi qui peut s’apparenter à la feue Coupe de la Ligue dans le football masculin. 

Une titi à l’honneur

Contre les pensionnaires de deuxième division, les joueuses de Paulo Cesar ont confisqué le ballon et se sont procuré de nombreuses occasions. Il faudra tout de même attendre la 35ᵉ minute pour voir les Féminines du PSG concrétiser leur domination. Isabela, de la tête, envoyait le ballon dans le but adverse (1-0). Mené, Thonon Evian va se rebeller en deuxième mi-temps, se procurant une belle occasion. Mais Inès Belmalliani a vu Océane Toussaint remporter son face-à-face (55e). Après cette alerte, les Féminines du PSG vont réussir à prendre leur distance avec un but de la titi Marie Lafontaine, entrée en jeu un peu avant (2-0, 63e). Cette dernière s’offrira un doublé, ses deux premières réalisations avec l’équipe professionnelle, en fin de match (3-0, 85e). Avec ce large succès, les joueuses parisiennes se qualifient pour les demi-finales de cette nouvelle compétition. À ce stade de la compétition, elles affronteront le Paris FC, le samedi 14 février. Une semaine après leur affrontement en Arkema Première Ligue. Dans ce derby, les Parisiennes tenteront de se qualifier pour la finale, qui se jouera le 14 mars prochain, à Abidjan, en Côte d’Ivoire

