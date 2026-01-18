Les Féminines du PSG enchaînent en Arkema Première Ligue

Hier soir, les Féminines du PSG se déplaçaient au Havre dans le cadre de la 13e journée d’Arkema Première Ligue. Les Parisiennes se sont largement imposées (0-4).

Quelques jours après sa victoire contre Dijon (0-4), les Féminines du PSG retrouvaient l’Arkema Première Ligue avec le déplacement au Havre dans le cadre de la treizième journée. La première mi-temps est rythmée. Les Parisiennes, offensives, se procurent plusieurs situations, mais s’exposent également à des contres havrais, qui n’aboutissent pas. Alors que les deux équipes se rapprochaient d’un retour aux vestiaires sur ce score nul et vierge, les Féminines du PSG vont réussir à ouvrir le score. Isabela déborde côté droit et adresse un centre parfaitement dosé pour Merveille Kanjinga qui catapulte le ballon de la tête au fond des filets (0-1, 45e). Les Parisiennes rentrent donc aux vestiaires avec cette légère avance.

Merveille Kanjinga s’offre un doublé

En seconde période, les Féminines du PSG vont monopoliser le ballon, se procurer plusieurs occasions sans pour autant, dans un premier temps, réussir à faire trembler les filets havrais. Il faut attendre les quinze dernières minutes de la rencontre pour voir les Parisiennes confirmer leur domination. Sur un centre d’Olga Carmona, Romée Leuchter trompait la gardienne havraise (0-2, 77e). Trois minutes plus tard, les Féminines du PSG corsent l’addition par l’intermédiaire de Merveille Kanjinga, qui s’offre un doublé (0-3, 80e). Sur un corner de Leuchter, Paulina Dudek va marquer le quatrième et dernier but de la rencontre de la tête (0-4, 85e). Les Parisiennes enchaînent une deuxième victoire de suite en championnat et remontent à la quatrième place à égalité de points avec le Paris FC, qui joue ce dimanche contre Lyon. Prochain match pour les joueuses de Paulo Cesar, le 8e de finale de Coupe de France contre Montpellier, samedi.