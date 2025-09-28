Les Féminines du PSG humiliées par l’OL Lyonnes

Dans le cadre de la 3e journée d’Arkema Première Ligue, les Féminines du PSG se déplaçaient au Groupama Stadium pour affronte l’OL Lyonnes. Et les Parisiennes ont subi une grosse claque (6-1).

Après leur victoire 5-2 contre le FC Nantes la semaine passée, les Féminines du PSG voulaient confirmer face à leurs rivales, l’OL Lyonnes, dans le cadre de la 3e journée d’Arkema Première Ligue. Mais les joueuses de Paulo César ont vécu un cauchemar sur la pelouse du Groupama Stadium en raison d’une deuxième période complètement manquée.

Les anciennes Parisiennes ont fait mal

Rapidement dans cette rencontre, les championnes de France ont pris les devants avec un but de la tête de Tarciane (1-0, 5e). Mais les Rouge & Bleu ont réagi en mettant à contribution l’ancienne Parisienne Christiane Endler (12e, 13e). Et à force de pousser, les vice-championnes de France ont fini par égaliser sur penalty suite à une faute de main d’une autre ancienne parisienne, Marie-Antoinette Katoto. Romée Leuchter s’en est chargée pour remettre les deux formations à égalité (1-1, 33e). Un score de parité à la pause méritée pour les Féminines du PSG.

Mais le cauchemar des joueuses de Paulo César a débuté en seconde période. Rapidement mis sous pression, Paris a craqué trop facilement en encaissant cinq buts. D’une tête, Lindsey Heaps a trompé Mary Earps pour redonner l’avantage aux Fenottes (2-1, 58e). Puis les anciennes parisiennes, Korbin Schrader (triplé, 70e, 74e, 85e) et Tabita Chawinga (90’+3) ont donné plus d’ampleur à cette claque infligée aux Féminines du PSG. Une défaite 6-1 qui place le club parisien à la 7e place (4 pts) après trois journées. Les Rouge & Bleu devront rapidement réagir samedi prochain lors de la réception du Dijon FCO.

