Les Féminines du PSG largement dominée par Lyon en finale de l’Arkema Première Ligue

Hier soir, les Féminines du PSG affrontaient celles de Lyon en finale de l’Arkema Première Ligue. Et les Parisiennes se sont largement inclinées (3-0).

Après avoir battu le Paris FC en demi-finale (3-0), les Féminines du PSG affrontaient Lyon en finale de l’Arkema Première Ligue hier soir. Sur la pelouse du Groupama Stadium, les Parisiennes voulaient s’offrir leur deuxième titre de championne de France de leur histoire. Le début de match est à l’avantage des Lyonnaises qui vont se procurer la première occasion dès la quatrième minute. Lancée dans la profondeur sur la droite, Diani se présente face à Earps dans la surface. Son tir croisé en angle fermé est repoussé par la gardienne en corner. Après cette première grosse occasion, les Lyonnaises vont poursuivre leur domination sans pour autant se montrer dangereuses. Les Parisiennes vont aussi se procurer des situations, mais manquent de justesse aux abords de la surface. Alors que l’on se dirigeait vers la mi-temps, les Lyonnaises vont réussir à matérialiser leur domination. Lancée en profondeur, Dumornay se présente face à Earps et la trompe d’une frappe sèche du droit au sol qui termine dans le petit filet opposé (1-0, 45e+2). Après l’ouverture du score, Diani était proche de doubler la mise mais sa tentative passe à côté du but (45e+5).

Une domination totale des Lyonnaises

Le début de la seconde période est un peu haché, les fautes se multipliant. Les occasions ne se font pas légion et il faut attendre les dix dernières minutes pour voir Lyon se rapprocher du titre. Après une récupération haute des Lyonnaises, Diani se présente sur le côté droit de la surface du PSG. L’ancienne parisienne tente sa chance et voit son tir est dévié par Dudek prendre la direction du petit filet gauche de la gardienne anglaise (2-0, 80e). Sonnées, les joueuses du PSG ne vont pas réussir à vraiment réagir et tenter de revenir au score pour faire douter les Lyonnaises. Ce sont même ces dernières qui vont sceller le match. Sur un débordement et un centre de Dumornay, Paulina Dudek dévie le ballon de la main dans la surface. Après arbitrage vidéo, l’arbitre désigne le point de penalty. Wendie Renard se présente et trompe Mary Earps d’une panenka du droit (3-0, 94e). Les Lyonnaises s’offrent donc logiquement le titre, le 18e de leur histoire. Les Parisiennes réalisent une saison blanche. Cet été, il risque d’y avoir beaucoup de mouvement au sein de la section avec, on espère, des choix payants pour continuer à concurrencer les Lyonnaises.