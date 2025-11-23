Les Féminines du PSG maintiennent le rythme en championnat

Ce dimanche, les Féminines du PSG se déplaçaient à Saint-Étienne dans le cadre de la neuvième journée d’Arkema Première Ligue. Les Parisiennes n’ont pas tremblé pour s’imposer (1-4).

Deuxièmes de l’Arkema Première Ligue, les Féminines du PSG voulaient rester au contact de Lyon avec un déplacement à Saint-Étienne dans le cadre de la neuvième journée du championnat. Dans une première mi-temps totalement dominée par les Parisiennes, il ne faut pas attendre longtemps pour voir cette domination se concrétiser. Lancée en profondeur par Thiniba Samoura, Sakina Karchaoui s’emmenait le ballon à droite de la surface avant de décrocher une frappe limpide du pied droit dans un angle fermé (0-1, 6e). Les Parisiennes vont se procurer plusieurs autres situations avant de voir les Stéphanoises se rebiffer un petit peu en fin de première période avec notamment une belle occasion sur un centre-tir piégeux détourné in extremis par Mary Earps (40e). Juste avant la mi-temps, les Féminines du PSG vont obtenir un penalty suite à une faute dans la surface sur Carmona. Un penalty transformé par Romée Leuchter (0-2, 45e). Les Stéphanoises vont en plus être réduites à dix dans la foulée après le carton rouge d’Alexandria Lamontagne.

Une rencontre dominée de bout en bout

Avec cette supériorité numérique, les Féminines du PSG vont poursuivre leur domination en seconde période même si Saint-Etienne va se procurer plusieurs situations et même réduire l’écart sur un penalty de Laura Hermann (1-2, 58e) après une main dans la surface d’Elisa De Almeida. Malgré ce but, les Parisiennes ne vont pas paniquer et repartir de l’avant, Romée Leuchter trouvant la barre (69e). Il faudra attendre les dix dernières minutes pour voir les Féminines du PSG refaire trembler les filets par l’intermédiaire d’Isabela d’une tête plongeante sur un centre de Kanjinga (1-3, 80e). Joe Echegini clôturera la marque en toute fin de rencontre (1-4, 95e) pour offrir une large victoire aux Parisiennes. Avec ce succès (1-4), les Féminines du PSG conservent leur deuxième place avec trois points de retard sur Lyon et trois d’avance sur le Paris FC. Prochain rendez-vous pour les Parisiennes, un déplacement à Marseille le 5 décembre prochain.