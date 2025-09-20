Les Féminines du PSG officialisent deux nouvelles recrues

Avant la fermeture du marché des transferts, les Féminines du PSG ont officialisés deux nouvelles recrues brésiliennes.

Les Féminines du PSG se sont renforcés juste avant la fermeture du mercato estival. À la recherche de nouvelles joueuses pour renforcer l’effectif de Paulo César, la direction parisienne a recruté deux joueuses brésiliennes. La milieu de terrain Yaya (23 ans), de son nom complet Vitória Ferreira Silva, s’est engagée jusqu’en juin 2028 avec les Rouge & Bleu. L’internationale brésilienne (14 sélections) rejoindra l’effectif dans les prochains jours, précise le PSG. « Rejoindre le Paris Saint-Germain est un rêve devenu réalité. J’ai toujours admiré ce club et son histoire. Je viens ici avec l’ambition de progresser, de gagner des titres et de faire vibrer les supporters parisiens. Je suis prête à tout donner pour ce maillot », s’est réjouie l’ancienne joueuse du Corinthians.

Les Féminines du PSG ont également recruté la latérale droite, Isabela Ferreira Costa Das Chagas (24 ans) connue sous le nom d’Isabela, en provenance de Cruzeiro. L’internationale brésilienne s’est également engagée jusqu’en juin 2028 avec les vice-championnes de France. La joueuse sera présentée aux supporters, aux côtés des autres recrues estivales, lors du match Paris Saint-Germain / FC Nantes, samedi au Campus PSG, explique le club parisien dans son communiqué. « Je suis très fière de rejoindre un club aussi prestigieux que le Paris Saint-Germain. C’est une nouvelle étape dans ma carrière que j’aborde avec beaucoup d’enthousiasme. J’ai hâte de découvrir mes coéquipières, d’apprendre dans un nouveau championnat et de tout donner pour cette équipe et ses supporters », a déclaré la joueuse après sa signature.

