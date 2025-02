Les Féminines du PSG officialisent deux nouvelles recrues

Afin de remplir ses objectifs de la deuxième partie de la saison, les Féminines du PSG se sont renforcées avec les arrivées de deux nouvelles recrues.

Éliminées précocement de la Ligue des champions, les Féminines du PSG sont encore en course en D1 Arkema Première Ligue et Coupe de France. Et pour remplir leurs objectifs de la seconde partie de saison, les Parisiennes auront besoin de toutes leurs forces vives. Ainsi, la gardienne Katarzyna Kiedrzynek a prolongé son contrat jusqu’en 2027. Mais Fabrice Abriel avait aussi besoin de renforts. Et c’est chose faite.

« Je rêvais d’intégrer la maison du Paris Saint-Germain »



Ce vendredi, les Féminines du PSG ont officialisé deux nouvelles recrues : Crystal Dunn (32 ans) et Merveille Kanjinga (23 ans). Les deux joueuses ont paraphé un contrat jusqu’en juin 2027. L’internationale américaine apportera son expérience en défense. « J’aime tellement ce sport, et j’ai toujours envie de gagner. Je suis une compétitrice, j’ai déjà gagné beaucoup de beaux trophées, et je veux continuer à gagner. Et j’ai toujours ce même état d’esprit, peu importe où je joue. Je veux aider le club à remporter le plus de trophées possibles, je veux marquer mon passage ici, je veux pouvoir relever ce défi, et donner tout ce que je peux », a déclaré l’ancienne joueuse de Gotham FC dans des propos accordés au site officiel du club.

De son côté, Merveille Kanjinga devra confirmer son talent aperçu au TP Mazembe alors que le départ libre de Marie-Antoinette se précise à l’issue de la saison. L’internationale congolaise a franchi une grande étape dans sa carrière en rejoignant l’Europe : « Je suis très contente d’avoir l’opportunité de signer au Paris Saint-Germain. C’était l’un de mes plus grands rêves. Le Paris Saint-Germain fait partie des plus grands clubs du monde, et il se réalise aujourd’hui. Je suis heureuse depuis mon arrivée ici. Je suis contente, à l’aise… Tout se passe très bien ! Le Paris Saint-Germain est un grand club, celui dont je rêvais. Je rêvais d’intégrer la maison du Paris Saint-Germain et je suis là aujourd’hui. »