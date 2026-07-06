Les Féminines du PSG officialisent l’arrivée de Naomie Feller

Après une saison décevante, les Féminines du PSG vont vouloir se renforcer pour défier Ol Lyonnes. Ce lundi, le club de la capitale a officialisé l’arrivée de Naomie Feller.

Auteure d’une saison blanche lors de l’exercice 2025-2026, totalement dominée par l’OL Lyonnes, les Féminines du PSG comptent se renforcer lors de ce mercato estival afin de tenter de concurrencer les Lyonnaises dans toutes les compétitions. Ce lundi, les Féminines du PSG ont officialisé la signature de leur première recrue estivale en la personne de Naomie Feller.

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« Rejoindre le Paris Saint-Germain est une immense fierté »

En fin de contrat le 30 juin avec le Real Madrid après quatre ans au sein du club espagnol, l’attaquante a paraphé un contrat de quatre ans avec les Rouge & Bleu. Elle est donc liée aux Féminines du PSG jusqu’en juin 2030. Dans son communiqué de présentation, le club de la capitale souhaite la bienvenue à Naomie Feller et beaucoup de réussite sous les couleurs Rouge & Bleu. L’internationale française n’a pas caché sa joie de rejoindre le PSG. « Rejoindre le Paris Saint-Germain est une immense fierté. C’est un club avec un projet fort et des supporters passionnés. Je suis très heureuse de revenir en France pour écrire ce nouveau chapitre de ma carrière. J’ai hâte de découvrir le Parc des Princes sous les couleurs Rouge & Bleu et de tout donner pour aider l’équipe à remporter de nombreux titres. »







