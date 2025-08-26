Les Féminines du PSG officialisent l’arrivée de Rasheedat Ajibade

Comme annoncé depuis quelques jours, les Féminines du PSG ont officialisé l’arrivée de l’internationale nigériane, Rasheedat Ajibade.

Les Féminines du PSG se renforcent dans le secteur offensif. Après une saison 2024-2025 compliquée, les Rouge & Bleu veulent ouvrir un nouveau chapitre. Alors que certaines cadres ont quitté le club cet été, l’effectif de Paulo César doit se renforcer pour concurrencer l’Olympique Lyonnais. Ainsi, les Féminines du PSG ont officialisé l’arrivée de Rasheedat Ajibade, libre de tout contrat après quatre saisons à l’Atlético de Madrid.

« C’est l’endroit idéal pour évoluer, apprendre et devenir la meilleure version de moi-même »

L’internationale nigériane de 25 ans a paraphé un contrat de deux saisons avec les vice-championnes de France, soit jusqu’en juin 2027, et retrouvera sa coéquipière en sélection, Joe Echegini. Pour le site officiel du club, Rasheedat Ajibade a exprimé sa joie après sa signature chez les Féminines du PSG : « Je suis très enthousiaste. Dès que j’ai su que le club était intéressé, j’avais hâte de venir. Je suis très enthousiaste et j’attends avec impatience le début de la saison (…) C’est un nouveau défi. Surtout en arrivant dans ce club prestigieux, avec un talent incroyable, des joueuses incroyables, des gens incroyables. Je pense qu’ici, je vais avoir l’opportunité de grandir en tant que joueuse et en tant que personne, et que j’ai beaucoup à apprendre. Et je crois que c’est l’endroit idéal pour évoluer, apprendre et devenir la meilleure version de moi-même. »

