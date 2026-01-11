Les Féminines du PSG qualifiées pour les huitièmes de finale de la Coupe de France

Ce dimanche, les Féminines du PSG affrontaient Lille en 16es de finale de Coupe de France. Les Parisiennes se sont imposées contre les Lilloises (2-0).

Ce week-end, c’est match de coupe pour plusieurs sections du PSG. L’équipe première va jouer son 16es de finale de Coupe de France contre le Paris FC demain soir, alors que l’équipe U18 s’est facilement qualifiée pour les 16es de finale de la Coupe Gambardella ce dimanche après-midi contre Rouen (1-6). La section féminine jouait ce dimanche – au Campus de Poissy – contre Lille, équipe de deuxième division, en 16es de finale de la Coupe de France. Dès le début de la rencontre, les joueuses de Paulo Cesar vont prendre le contrôle de la rencontre. Elles vont rapidement obtenir un penalty après une faute sur Joe Echegini. Romée Leuchter s’est présentée mais a vu sa tentative repoussée par la gardienne lilloise (9e). Face à un bloc bas, les Parisiennes vont se procurer plusieurs occasions sans pour autant réussir à faire trembler les filets. Les deux équipes rentrent aux vestiaires sur ce score nul et vierge (0-0).

À lire aussi : Grace Geyoro revient sur son départ des Féminines du PSG

Deux buts en deuxième mi-temps

En seconde période, les Féminines du PSG vont enfin concrétiser leur domination grâce à un but de Merveille Kanjinga d’une tête croisée (1-0, 56e). Après ce but, les Parisiennes vont poursuivre leur domination, ne laissant aucune chance aux Lilloises pour égaliser. Avec plusieurs nouvelles occasions, c’est finalement Florianne Jourde qui va mettre à l’abri les joueuses du PSG grâce à un but à la 89e (2-0). Les Parisiennes s’imposent donc et se qualifient pour les huitièmes de finale de la Coupe de France. Elles retrouveront les terrains mercredi avec un déplacement à Dijon, dans le cadre de la 12e journée de l’Arkema Première Ligue.