Les Féminines du PSG récupèrent une victoire en championnat

Le 6 septembre dernier, les Féminines du PSG avaient concédé le nul sur la pelouse de Lens (1-1). Mais elles ont finalement récupéré la victoire sur tapis vert.

En ouverture de la saison 2025-2026 d’Arkema Première Ligue, les Féminines du PSG se déplaçaient à Lens. Le 6 septembre dernier, les deux équipes se sont quittées sur un match nul (1-1). Quelques jours après cette rencontre, on évoquait une possible défaite sur tapis vert en raison d’une joueuse lensoise, suspendue pour ce match, mais qui a bien joué la rencontre. Ce mercredi, la Fédération française de football a officialisé sa décision sur cette possible défaite sur tapis vert.

Lens avait aligné une joueuse suspendu

Réunie ce mercredi, la Commission fédérale des règlements et contentieux de la FFF a donc décidé de « donner match perdu par pénalité au RC Lens, le gain du match bénéficiant au Paris Saint-Germain », rapporte Le Parisien. Charge désormais à la Commission d’organisation des compétitions de la Ligue Féminine de Football Professionnel d’homologuer le résultat et de mettre à jour le classement, indique le quotidien francilien. Avec cette victoire sur tapis vert, les Féminines du PSG comptent désormais neuf points et se classent quatrième du championnat. L’Equipe rappelle que La Ligue féminine de football professionnel (LFFP) avait reçu un recours du PSG contestant la participation de Louann Archier, ex-joueuse de Saint-Étienne, suspendue pour une accumulation d’avertissements reçus en fin de saison dernière.