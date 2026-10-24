Les Féminines du PSG renoue avec le succès en championnat

Après leur lourde défaite contre l’OL Lyonnes la semaine dernière, les Féminines du PSG se sont relevées contre Montpellier (1-0) lors de la sixième journée d’Arkema Première Ligue.

Samedi dernier, les Féminines du PSG affrontaient l’OL Lyonnes au Parc des Princes pour le choc de la cinquième journée de l’Arkema Première Ligue. Mais ce choc n’en a pas vraiment été un puisque les Lyonnaises ont surclassé les Parisiennes (0-4) comme trop souvent depuis ces dernières années. Après cette claque, les Parisiennes retrouvaient le championnat ce vendredi soir avec la réception de Montpellier au Campus de Poissy. Dès le début de la rencontre, les joueuses de Paulo Cesar mettent le pied sur le ballon mais tombent sur une équipe regroupée devant son but et peinent à trouver des solutions pour se montrer dangereuses. Il faudra attendre la 21e minute pour voir les Féminines du PSG réussir à débloquer la situation. Après une percée et une-deux, Paulina Dudek, la capitaine parisienne, s’est présentée dans la surface de Montpellier et a trompé la gardienne héraultaise (1-0, 21e). Après ce but, Léa Morissaint va se procurer trois occasions sans pour autant réussir à marquer (26e, 38e, 40e). Les Féminines du PSG rentrent donc aux vestiaires avec ce léger avantage.

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Une équipe de Montpellier venue pour défendre

En seconde période, les Féminines du PSG vont conserver le pied sur le ballon face à une équipe visiteuse très basse sur le terrain. Naomie Feller enflammera le public présent dans les tribunes avec un très bel enchaînement de dribbles mais verra sa frappe contrée in extremis (57e). Les Parisiennes se procureront ensuite quelques situations sans marquer de deuxième but. Dans un match fermé, les Féminines du PSG assurent l’essentiel avec une victoire (1-0). Elles ont également bien préparé leur déplacement à Manchester City dans le cadre de la troisième journée de la phase de ligue de l’UEFA Women’s Champions League jeudi soir. Trois jours plus tard, deuxième choc avec le derby francilien contre le Paris FC lors de la septième journée d’Arkema Première Ligue.