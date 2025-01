Ce dimanche, les Féminines du PSG affrontaient Croix Blanche Angers en seizièmes de finale de Coupe de France. Les Parisiennes ont disposé de l’équipe de troisième division (0-3).

Tenantes du titre, les Féminines du PSG affrontaient Croix Blanche Angers, équipe de troisième division, en seizièmes de finale de Coupe de France. Dans une rencontre où elles ont eu le ballon la plupart du temps, les Parisiennes ont eu du mal face à un bloc bas et compact et qui défendait bien. Les joueuses de Fabrice Abriel ont réussi à se procurer des occasions, mais sont tombées sur une bonne gardienne. Il faudra attendre la 36e minute pour voir Paulina Dudek ouvrir le score. Après être montée sur un corner, la capitaine parisienne était à la réception d’un centre de Sakina Karchaoui (0-1, 36e). Les Parisiennes vont continuer à pousser sans pour autant réussir à marquer un deuxième but. Les deux équipes rentrent aux vestiaires avec ce léger avantage pour le PSG.

Une victoire tranquille pour les Parisiennes

En seconde période, les joueuses du PSG vont profiter des espaces laissés par les Angevines qui tentent d’égaliser, mais devront attendre les dernières minutes de la rencontre pour s’offrir une victoire plus confortable. Coup sur coup, avec des réalisations de Korbin Albert (0-2, 90e+2) puis Romée Leuchter (0-3, 90e+3), elles vont offrir une large victoire aux Parisiennes. Elles s’imposent donc facilement et se qualifient pour les huitièmes de finale de la compétition et poursuivent leur souhait de conserver leur titre. Les joueuses du PSG retrouveront les terrains samedi prochain (21 heures, Canal Plus) avec le choc de la treizième journée d’Arkema Première Ligue – au Parc des Princes – contre Lyon.