Les Féminines du PSG se qualifient pour la finale de la Coupe de France

Ce samedi, les Féminines du PSG affrontaient Saint-Étienne en demi-finale de Coupe de France. Les Parisiennes se sont imposées au bout du temps additionnel.

Tenantes du titre, les Féminines du PSG affrontaient Saint-Étienne en demi-finale de la Coupe de France ce samedi. Dans le Forez, ce sont les joueuses de Fabrice Abriel qui vont prendre le contrôle du ballon, se procurant plusieurs situations sans pour autant réussir à se montrer dangereuses. Marie-Antoinette Katoto va malheureusement se blesser lors de cette rencontre et a dû sortir dès la 24e minute, remplacée par Romée Leuchter. Malgré de belles occasions, les Féminines du PSG ne vont pas réussir à trouver la faille et rentrent aux vestiaires sur ce score nul et vierge.

A voir aussi : Féminines – Le PSG s’impose sur le fil face à Dijon

Le but de la qualification marquée à la 99e

Il faudra attendre l’approche des 20 dernières minutes de la rencontre pour voir les Parisiennes trouver la faille. Entrée en jeu quelques instants plus tôt, Korbin Albert, dans la surface stéphanoise, propulsait le ballon au fond des filets d’une splendide frappe croisée qui, malgré un angle impossible (0-1, 67e). Alors qu’elles croyaient avoir fait le plus dur, les joueuses du PSG vont voir Saint-Etienne égaliser sur erreur défensive de l’arrière-garde parisienne (1-1, 72e). Alors que l’on se dirigeait vers la fin de la rencontre, Grace Geyoro va offrir la qualification à ses coéquipières après une frappe ratée de Romée Leuchter (1-2, 99e). Les Parisiennes se qualifient donc pour la finale et tenteront de conserver leur titre contre le Paris FC le 3 mai prochain.