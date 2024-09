Les Féminines du PSG se relancent en Arkema Première Ligue

Hier soir, les Féminines du PSG commençaient leur saison en Arkema Première Ligue avec un déplacement à Montpellier. Et les Parisiennes ont parfaitement lancé leur saison en championnat.

Après leur défaite contre la Juventus de Turin en barrage aller d’accession à la phase de poules de l’UEFA Women’s champions League (3-1), les Féminines du PSG retrouvaient les terrains ce samedi soir avec un déplacement sur la pelouse de Montpellier pour le compte de la première journée de l’Arkema Première Ligue. Dans une première mi-temps qu’elles ont totalement dominée, et après plusieurs belles situations, c’est Marie-Antoinette Katoto qui va faire trembler les filets. Sur un centre de Jade Le Guilly, l’attaquante place une tête qui trompe la gardienne montpelliéraine (0-1, 20e). Les Parisiennes vont continuer à pousser et s’offrir un deuxième but par l’intermédiaire de Grace Geyoro, d’une frappe croisée qui tape le poteau avant de rentrer (0-2, 44e).

A voir aussi : Deux nouvelles joueuses rejoignent les Féminines du PSG

Les Féminines du PSG n’ont pas tremblé

Dès le début de la seconde période, Mary Earps va permettre aux Féminines du PSG de conserver leur avance de deux buts. Sur un corner montpelliérain, la gardienne anglaise repousse magistralement une tentative de la tête de Louis sur sa barre (50e). Après cette frayeur, les Parisiennes vont repartir de l’avant et se procurer plusieurs occasions. Il faudra attendre les cinq dernières minutes de la rencontre pour voir les Féminines du PSG se mettre à l’abri avec une réalisation de Korbin Albert d’un très beau lob depuis le côté droit de la surface montpelliéraine (0-3, 86e). Les Parisiennes encaisseront un but dans les dernières secondes de la partie (1-3, 93e), sans conséquence. Avec ce beau succès, elles ont préparé au mieux la réception de la Juventus en barrage retour de l’UEFA Women’s Champions League jeudi soir (18h45). Elles devront livrer une prestation similaire si elles veulent retourner la situation et se qualifier pour la phase de poules de la compétition européenne.