Les Féminines du PSG se renforcent avec Rasheedat Ajibade

Après une saison ratée et quelques départs importants, les Féminines du PSG veulent se renforcer pour pouvoir concurrencer Lyon. Elles devraient s’offrir Rasheedat Ajibade.

La saison 2024-2025 des Féminines du PSG a été marquée par des tensions en interne, des changements d’entraîneur, des joueuses mises à l’écart et une saison blanche au niveau des titres. Les Parisiennes voudront gommer tout ça lors de cet exercice 2025-2026. Et pour cela, elles comptent se renforcer pour lutter avec Lyon dans toutes les compétitions. Après avoir recruté Olga Carmona et Florianne Jourde, le club de la capitale serait sur le point de s’offrir Rasheedat Ajibade.

A voir aussi : Le programme de pré-saison des Féminines du PSG

Un contrat de deux ans plus une année en option

Selon les informations du Parisien, les Féminines du PSG, en discussions depuis plusieurs semaines avec l’ancienne ailière de l’Atlético de Madrid, ont trouvé un accord avec celle qui a été élue meilleure joueuse de la Coupe d’Afrique des nations féminine avec le Nigéria autour d’un contrat de deux ans avec une année en option. Elle arriverait libre de tout contrat après cinq ans au sein de l’Atlético de Madrid. Son arrivée, que l’on peut considérer d’envergure au vu de son statut, était travaillée en sous-marin depuis un moment par le directeur sportif Angelo Castellazzi, conclut Le Parisien.