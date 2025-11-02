Les Féminines du PSG s’imposent contre Le Havre

Hier, les Féminines du PSG recevaient Le Havre lors de la sixième journée de l’Arkema Première Ligue. Et les Parisiennes se sont logiquement imposées (2-0).

Deuxièmes d’Arkema Première Ligue avec quatre victoires et une défaite, les Féminines du PSG recevaient hier Le Havre dans le cadre de la sixième journée du championnat. Après la trêve internationale, les Parisiens retrouvaient les terrains et elles ont dominé les Havraises. Romée Leuchter, lancée en profondeur par Jennifer Echegini, réussissait son face à face avec la gardienne adverse pour ouvrir le score (1-0, 11e). L’internationale néerlandaise allait doubler la mise sur penalty quelques minutes plus tard (2-0, 22e). Les deux équipes rentrent aux vestiaires avec cette avance parisienne.







Elles consolident leur deuxième place

En seconde période, les Parisiennes vont continuer leur domination, se procurant plusieurs belles occasions sans pour autant réussir à faire trembler les filets pour une troisième fois. Avec ce succès (2-0), les joueuses du PSG consolident leur deuxième place, à trois points du leader lyonnais, qui s’est imposé dans le choc de cette sixième journée contre le Paris FC grâce à un but de l’ancienne joueuse du PSG, Tabitha Chawinga (1-0). Les Parisiennes retrouveront le chemin des terrains avec la réception de Fleury, troisième à deux points du PSG, le 8 novembre prochain à 21 heures.