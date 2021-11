Le PSG se déplaçait ce soir sur la pelouse du Real Madrid. Avec trois matches, trois victoires, 11 buts marqués, aucun encaissé, une victoire pouvait assurer les Parisiennes de la première place du groupe B. Après leur défaite sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais (6-1), les Rouge & Bleu étaient revanchardes et ça s’est vu !

Dès la demi-heure de jeu, le Paris Saint-Germain ouvre le score grâce à Marie Antoinette Katoto, suite à un coup franc frappé par Bachmann à gauche de la surface. Au premier poteau, l’internationale devance la sortie de Misa et coupe de l’extérieur du pied droit. C’est au fond ! Les filles de Didier Ollé-Nicole rentrent au vestiaire en menant au score mais elles ne sont pas rassasiées ! En effet les Parisiennes doublent la mise à 20 minutes du coup de sifflet final grâce à un numéro de Karchaoui. La latérale prend de vitesse plusieurs adversaires en entrant dans la surface, la Française frappe du gauche à ras de terre et marque un magnifique but ! Les minutes passent et les Rouge & Bleu gèrent tranquillement cette belle victoire. Avec un bilan parfait, les féminines du PSG se qualifient en étant en tête du groupe B en Uefa Women Champions League.