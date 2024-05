Les Féminines du PSG s’inclinent en finale de D1 Arkema

Ce vendredi soir, les Féminines du PSG affrontaient celles de Lyon en finale de la D1 Arkema. Les Parisiennes se sont inclinées (2-1).

Ce soir, les Féminines du PSG se déplaçaient à Lyon pour le dernier match de sa saison. Les Parisiennes affrontaient les Lyonnaises en finale de la D1 Arkema. Après avoir remporté la Coupe de France contre Fleury (1-0), les joueuses de Jocelyn Prêcheur voulaient s’offrir un deuxième titre cette saison et un deuxième titre de champion de France dans leur histoire. Pour cela, elles devaient battre les Lyonnaises, chose qu’elles n’ont pas réussi à faire lors de cet exercice 2023-2024 avec quatre défaites et un nul en cinq confrontations (championnat, UEFA Women’s Champions League, Trophée des championnes).

Katarzyna Kiedrzynek encore une fois fautive

Pour ce match, Jocelyn Prêcheur, le coach des Féminines du PSG, avait décidé d’aligner Katarzyna Kiedrzynek dans les buts. Elle était défendue par un quatuor composé de Jade Le Guilly, Gaetino, Elisa De Almeida et Sakina Karchaoui. Au milieu, Jocelyn Prêcheur a opté pour un trio Geyoro, Albert, Groenen. Incertaine pour cette rencontre, Thabita Chawinga figurait bien dans le onze en pointe de l’attaque en compagnie de Marie-Antoinette Katoto et Sandy Baltimore. Dans un début de match équilibré, les deux équipes n’arrivent pas à se montrer dangereuses. Il faut attendre le quart d’heure de jeu pour voir la rencontre se débloquer. Lancée en profondeur par Van de Donk, Cascarino s’infiltre dans la surface parisienne avant de tromper Kiedzynek dans un angle fermé au premier poteau (1-0, 18e). Un avantage qui va augmenter seulement quatre minutes après. Après une grossière erreur de Kiedrzynek, qui a tenté de dribbler Dumornay, cette dernière transmet le ballon à Diani qui frappe et arrive à tromper la gardienne polonaise d’une frappe entre les jambes (2-0, 22e). Après ce coup dur, les Parisiennes vont tenter de se relever, se procurant plusieurs occasions, sans pour autant réussir à tromper Endler. Les Lyonnaises se procurent aussi des occasions mais sans alourdir le score. Les deux équipes rentrent aux vestiaires sur ce score de 2-0.

Tabitha Chawinga a relancé le suspense en vain

En seconde période, les Lyonnaises vont réussir à tromper la gardienne du PSG une troisième fois. Mais Majri, entrée en jeu à la mi-temps, va voir son but refusé en raison d’un hors-jeu (47e). Les joueuses de Jocelyn Prêcheur vont tenter de revenir au score mais Tabitha Chawinga ne cadre pas sa tête sur un bon centre venu de la gauche (53e). Le PSG va ensuite se faire peur une nouvelle fois. Lancée en profondeur, Diani efface Kiedrzynek et tire en direction du but. Elisa De Almeida intervient de la main. La défenseure parisienne échappe au carton rouge puisque l’ancienne parisienne était hors-jeu. À 20 minutes de la fin, les Féminines du PSG vont réussir à relancer le match. Lancée en profondeur, Chawinga se présente dans la surface et frappe. Sa tentative est repoussée par Endler mais le ballon lui revient et elle propulse le cuir au fond des filets (2-1, 73e). Après ce but, les Féminines du PSG vont pousser pour égaliser, mais en vain. Les Lyonnaises sont championne de France pour la 17e fois de leur histoire. Il faudra attendre pour voir les Parisiennes inscrire une deuxième D1 Arkema à leur palmarès.

Le XI de Lyon : Endler – Carpenter, Renard, Gilles, Bacha – Horan, Damaris (Majri, 46e), Van de Donk – Diani (Marozsan, 72e), Dumornay, Cascarino (Becho, 59e).