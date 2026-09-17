Mayra Ramirez

Les Féminines du PSG s’intéressent à Mayra Ramirez

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas17 septembre 2026

Pour pouvoir lutter avec OL Lyonnes dans toutes les compétitions, les Féminines du PSG tentent de renforcer leur effectif. Elles s’intéresseraient à Mayra Ramirez de Chelsea.

Les Féminines du PSG veulent exister dans toutes les compétitions auxquelles elles participent. Pour cela, les dirigeants parisiens comptent renforcer leur effectif pour être compétitifs tout au long de la saison. Si le mercato ferme ses portes demain, le club de la capitale reste attentif et n’exclut pas de boucler une ultime opération, selon les informations du Parisien. Et pour cela, les Féminines du PSG auraient récemment pris contact avec Chelsea au sujet de la buteuse Mayra Ramirez

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Un dossier loin d’être bouclé

Lors de son transfert de Levante chez les Blues en 2024, elle était devenue la joueuse la plus chère de l’histoire. Le club londonien avait déboursé 500 000 euros pour s’attacher les services de l’internationale colombienne (27 ans). Dans ce dossier, il reste à connaître plus précisément les intentions de Chelsea, qui voudra certainement réaliser une petite plus-value en cas de départ de son attaquante. Il faudra également convaincre Ramirez, toujours sous contrat jusqu’en 2028. Bref, plusieurs étapes restent encore à franchir, mais Paris s’active en coulisses pour rendre l’opération possible, conclut Le Parisien






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Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas17 septembre 2026

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