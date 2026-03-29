Les Féminines du PSG s’offrent le choc contre le FC Nantes

Hier soir, les Féminines du PSG affrontaient Nantes lors de la 19e journée d’Arkema Première Ligue. Et les Parisiennes se sont imposées (1-2) pour retrouver le podium.

Après avoir perdu trois matches sur tapis vert, les Féminines du PSG poursuivent leur remontée en Arkema Première Ligue afin de terminer dans les quatre premières du championnat pour pouvoir participer aux play-offs de ce dernier. Hier soir, elles affrontaient de surprenantes Nantaises, deuxièmes au classement. Le début de match est à l’avantage des Nantaises, qui se procurent les premières occasions avec une Mary Earps sollicitée dès la première minute de la rencontre. Il faudra attendre le quart d’heure de jeu pour voir les Parisiennes se procurer leur première occasion. Sur une superbe action collective, que Romée Leuchter manquait de peu de conclure, butant sur Emily Burns (18e). L’internationale néerlandaise fera finalement trembler les filets quelques minutes plus tard avec un penalty (0-1, 23e). Après l’ouverture du score, les deux équipes vont se procurer des occasions sans pour autant marquer. Elles rentrent aux vestiaires avec ce léger avantage pour les Féminines du PSG.

Les Féminines du PSG retrouvent le podium

Dès le début de la seconde période, les joueuses du PSG vont réussir à prendre un avantage plus conséquent. Sakina Karchaoui, capitaine des Rouge & Bleu, va marquer un magnifique but. Sur le côté droit de la surface nantaise, la numéro 7 du PSG va envoyer une magnifique frappe enroulée dans la lucarne de la gardienne nantaise (0-2, 49e). Dominatrices dans cette seconde période, les joueuses de Paulo César continuaient d’étouffer leurs adversaires par un pressing de tous les instants sans pour autant réussir à marquer un troisième but malgré quelques situations. Les Nantaises, en toute fin de match, vont réussir à marquer un but, par l’intermédiaire de l’ancienne joueuse des Féminines du PSG, Léa Khelifi (1-2, 90e). Les Parisiennes s’imposent donc (1-2) et remontent sur le podium, troisièmes à un point du Paris FC et deux devant leur adversaire du soir, qui perd deux places avec ce revers. Les Féminines du PSG retrouveront les terrains samedi avec la demi-finale de Coupe de France contre le Paris FC.