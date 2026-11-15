Les Féminines du PSG s’offrent le Classique contre Marseille

Hier soir, les Féminines du PSG se déplaçaient à Martigues pour y défier Marseille lors de la neuvième journée de l’Arkema Première Ligue. Et les Parisiennes se sont offert ce Classique (0-2).

En clôture de la neuvième journée de l’Arkema Première Ligue, les Féminines du PSG affrontaient Marseille pour le premier Classique de la saison chez les Féminines. Le début de cette rencontre est rythmé, avec des occasions pour les deux équipes. Les Féminines du PSG sont les premières à se mettre en évidence par l’intermédiaire de Joe Echegini (7e) avant de voir Katarzyna Kiedrzynek stopper une demi-volée de Claire Lavogez (25e). Les deux équipes vont même toucher le poteau. Yaya pour le PSG (28e) et Lavogez qui a touché la barre sur un corner direct pour Marseille (34e). En fin de première période, les Parisiennes vont pousser et se procurer deux occasions, par Elimbi Gilbert (36e) et Griedge Mbock (38e), sans réussir à marquer.

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Un match qui s’est décanté en fin de match

En seconde période, les deux équipes vont se procurer plusieurs occasions sans pour autant réussir à faire trembler les filets. Echegini ratait le cadre après une percée dans la défense marseillaise (52e) avant de voir Marseille se procurer deux belles occasions. Après un dribble raté de Katarzyna Kiedrzynek, Mathilde Bourdieu a frappé au-dessus des buts des Féminines du PSG (60e). En seulement deux minutes, les Parisiennes vont se faire trois frayeurs avec Isabela proche de marquer contre son camp (73e), et des frappes de Nelly Rodrigues, stoppée par Kiedrzynek (74e) et Bourdieu (75e). Dans la foulée de ces trois occasions, les Féminines du PSG vont débloquer ce Classique avec un but de Florianne Jourde (0-1,76e). La Canadienne, entrée en jeu quelques minutes plus tôt (69e), va marquer d’une tête piquée sur un centre de Merveille Kanjinga. Florianne Jourde sera également décisive sur le deuxième but parisien. Sur un corner, elle va voir son centre être dévié dans ses propres buts par Lexi Missimo (0-2, 88e). Les Parisiennes s’imposent finalement et reprennent la deuxième place du championnat au Paris FC. Elles retrouveront les terrains mercredi avec le déplacement à Chelsea lors de la cinquième journée de la phase de ligue de l’UEFA Women’s Champions League avant de défier l’US Saint-Malo en Arkema Première Ligue le 21 novembre au Campus PSG.