Les Féminines du PSG s’offrent le Paris FC avec la manière

Hier soir, les Féminines du PSG affrontaient le Paris FC lors de la 15e journée d’Arkema Première Ligue. Et les joueuses de Paulo Cesar n’ont fait qu’une bouchée de leur adversaire (0-3).

Les Féminines du PSG vont affronter deux fois le Paris FC en une semaine. Hier soir, les joueuses de Paulo Cesar se déplaçaient à Charléty pour y défier le PFC dans le cadre de la quinzième journée d’Arkema Première Ligue. Le début de match est rythmé et les Féminines du PSG vont rapidement réussir à ouvrir le score par l’intermédiaire de Merveille Kanjinga. Sur un coup franc, l’attaquante plaçait une tête imparable qui terminait dans les filets du PFC (0-1, 14e). Alors que d’un lob astucieux, Clara Matéo était proche d’égaliser, ce sont les visiteuses qui vont aggraver le score. Après une faute dans la surface sur Joe Echegini, l’arbitre de la rencontre désignait le point de penalty. Romee Leuchter et n’a pas tremblé pour marquer le deuxième but du PSG (0-2, 29e). Seulement cinq minutes après ce deuxième but, les Parisiennes, en véritable démonstration, s’offrent un troisième but, le doublé pour Merveille Kanjinga (0-3, 34e).

Tout s’est réglé en première mi-temps

En seconde période, le Paris FC a tenté de mettre en danger les Féminines du PSG mais est tombé sur une équipe sérieuse en défense. Lors du second acte, les débats sont devenus plus équilibrés sans que les deux équipes se procurent de grosses occasions. Il faudra attendre l’approche du dernier quart d’heure de la rencontre pour voir le PSG s’offrir une balle de 4-0. Sur une frappe enroulée à l’entrée de la surface, Olga Carmona obligeait Chavas à une magnifique parade (72e). Les Féminines du PSG se sont donc facilement imposées dans ce choc de la quinzième journée d’Arkema Première Ligue. Avec ce succès (0-3), elles remontent à la cinquième place, à un point de leur adversaire du soir. Prochain rendez-vous pour les Féminines du PSG : la demi-finale de la Coupe de la LFFP contre… Le Paris FC. Ce nouveau derby francilien se déroulera le 14 février à 17 heures au Campus de Poissy.