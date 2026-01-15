Les Féminines du PSG surclassent Dijon en Arkema Première Ligue

Hier soir, les Féminines du PSG affrontaient Dijon lors de la 12e journée d’Arkema Première Ligue. Les joueuses de Paulo Cesar ont surclassé les Dijonnaises.

Les Féminines du PSG retrouvaient le championnat hier soir avec le déplacement à Dijon dans le cadre de la douzième journée de l’Arkema Première Ligue. Les Parisiennes, qui ont vu trois de leurs matches être déclarés perdus sur tapis vert en raison d’un problème administratif avec sa joueuse Florianne Jourde, voulaient renouer avec le succès en championnat pour remonter au classement. Dès le début de la rencontre, les Parisiennes mettent le pied sur le ballon et se procurent une belle occasion par l’intermédiaire de Sakina Karchaoui (2e). Par la suite, le match va perdre en intensité, les Féminines du PSG affrontant une équipe en bloc bas. Il faudra attendre l’approche de la demi-heure de jeu pour voir le PSG enfin débloquer son compteur. Sur un centre tir, Sakina Karchaoui lobait la gardienne dijonnaise pour ouvrir le score (0-1, 25e). Après ce but, les Parisiennes se sont ruées à l’attaque, se procurant plusieurs belles occasions sans pour autant faire de nouveau trembler les filets.

Une large victoire assurée en fin de match

En seconde période, les Féminines du PSG vont continuer de pousser, se procurer de nouvelles belles occasions mais vont pêcher dans la finition. Il faudra attendre les cinq dernières minutes de la rencontre pour voir les Parisiennes concrétiser leur domination. Seul aux six mètres, Tara Elimbi Gilbert coupait un centre pour marquer le deuxième but du PSG (0-2, 84e). Les Parisiennes vont ensuite s’offrir une large victoire grâce à des réalisations de Olga Carmona sur une frappe lointaine (0-3, 88e) et de Merveille Kanjinga (0-4, 89e). Avec ce succès, les Parisiennes se classent cinquièmes avec 20 points, à quatre longueurs de la deuxième place occupée par Nantes et à 16 points des Lyonnaises. Prochain rendez-vous pour les Féminines du PSG, la 13e journée d’Arkema Première Ligue samedi soir avec le déplacement au Havre.