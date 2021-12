Les Féminines du PSG surclassent Kharkiv (0-6)

Les Féminines du PSG se déplaçaient ce soir en Ukraine pour y affronter Kharkiv dans le cadre de la 5e journée de la phase de poules de l’UEFA Women’s Champions League. Déjà qualifiées et assurées de finir première de leur groupe, les Parisiennes se présentaient sur la pelouse ukrainienne avec une équipe largement remaniée (22,5 ans de moyenne d’âge).

Malgré cela, les joueuses du PSG se sont largement imposées contre Kharkiv (0-6). Jordyn Huitema a ouvert le score à la 15e minute avant de voir Ramona Bachmann doubler la mise (21e). L’internationale suisse qui va même s’offrir un doublé durant cette première mi-temps (4-0, 40e). Sandy Baltimore avait – trois minutes avant – marqué le but du 3-0. Juste avant la mi-temps, Laurina Fazer aggravait encore la marque, marquant son tout premier but en professionnel (0-5, 44e). En seconde période, le PSG va poursuivre sa domination avec un nouveau but signé Amanda Ilestedt (0-6, 54e). Les Rouge & Bleu qui ont terminé à 10 après l’expulsion d’Estelle Cascarino à 10 minutes de la fin. Avec ce nouveau succès, les joueuses de Didier Ollé-Nicolle poursuivre leur sans-faute en UEFA Women’s Champions League. Elles voudront s’offrir leur sixième succès en six matches contre Breidablik le 16 décembre à 18h45.