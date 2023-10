Les Féminines du PSG surclassent Lille, Katoto buteuse

Après leur succès en UEFA Women’s Champions League contre Manchester United (3-1), les Féminines du PSG retrouvaient la D1 Arkema avec un déplacement à Lille. Les Parisiennes n’ont pas tremblé dans le Nord.

Cette semaine, les Féminines du PSG ont validé leur billet pour la phase de poules de l’UEFA Women’s Champions League en s’imposant – au Parc des Princes – contre Manchester United (3-1) lors de la manche retour des barrages. Les Parisiennes connaissent leurs adversaires et ce sera du corsé avec le Bayern Munich, l’AS Roma et l’Ajax Amsterdam. Hier après-midi, les joueuses de Jocelyn Prêcheur retrouvaient la D1 Arkema avec un déplacement sur la pelouse du promu, Lille. Pour cette rencontre, le coach parisien avait décidé de miser sur l’offensive avec les titularisations de Ramona Bachmann, Sandy Baltimore, Tabitha Chawinga et Marie-Antoinette Katoto, qui débutait pour la deuxième fois de la saison après son retour de sa longue blessure.

Katoto retrouve le chemin des filets, Chawinga enchaîne

Les Féminines du PSG dominent le début de la rencontre et vont être récompensées par un but de Marie-Antoinette Katoto, son premier depuis son retour de blessure. Sur un centre précis de Jade Le Guilly, la meilleure buteuse de l’histoire des Rouge & Bleu va placer une belle tête qui va finir au fond des filets lillois (0-1, 12e). Après ce but, les Féminines du PSG vont poursuivre leur domination, se procurer plusieurs occasions avant de voir Tabitha Chawinga s’offrir un nouveau but, le troisième sur ses trois derniers matches, sur une frappe croisée après une passe de Grace Geyoro (0-2, 25e). Les Parisiennes vont conserver la main mise sur le match et marqué par deux fois, par l’intermédiaire de Sandy Baltimore, d’une frappe surpuissante qui touche la barre avant de rentrer (0-3, 45e+1) et Amalie Vangsgaard, entrée en cours de jeu (0-4, 92e). Avec ce large succès, les Féminines du PSG terminent une semaine parfaite. Place désormais à la trêve internationale. Retour sur les terrains prévu le 4 novembre avec la réception de Guingamp dans le cadre de la sixième journée de la D1 Arkema.