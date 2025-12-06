Les Féminines du PSG surclassent Marseille lors du Classico

Hier soir, les Féminines du PSG affrontaient Marseille dans le cadre de la neuvième journée de l’Arkema Première Ligue. Et les Parisiennes ont surclassé les Phocéennes (1-5).

Après la trêve internationale, les Féminines du PSG retrouvaient les terrains avec un déplacement à Marseille dans le cadre de la neuvième journée d’Arkema Première Ligue. Pour la première fois depuis la saison 2020-2021, un Classico avait lieu dans l’élite du championnat de France féminin. Le début de match est à l’avantage des joueuses de Paulo Cesar, qui vont très rapidement ouvrir le score par l’intermédiaire de Romée Leuchter (0-1, 8e). La Néerlandaise était proche de s’offrir un doublé quelques minutes plus tard, mais elle a manqué de précision sur une frappe en angle fermé (13e). Après un premier quart d’heure intense, le rythme est retombé malgré quelques situations pour le PSG par l’intermédiaire de Sakina Karchaoui (24e) et Romée Leuchter (28e). Les deux équipes rentrent aux vestiaires avec ce léger avantage pour les Féminines du PSG.

Une accélération fatale dans les vingt dernières minutes

La seconde période a du mal à s’emballer. Il faut attendre l’approche des 20 dernières minutes pour voir Marseille revenir dans le match. Après un moment de flottement dans la défense des Féminines du PSG, Marseille va réussir à égaliser par l’intermédiaire de Jenny Perret (1-1, 67e). Un but qui va réveiller les Parisiennes, qui vont reprendre l’avantage trois minutes seulement après cette égalisation grâce à une réalisation de Merveille Kanjinga lancée en profondeur par Elisa De Almeida (1-2, 70e). Les Féminines du PSG vont ensuite accélérer et s’offrir encore trois buts par l’intermédiaire d’Ornella Graziani (1-3, 72e), Griedge Mbock (1-4, 85e) et de Léa Morissaint, jeune titi parisienne de 17 ans (1-5, 93e). Grâce à ce large succès, les Parisiennes reviennent provisoirement à hauteur de Lyon en tête du championnat. Les Lyonnaises se déplacent à Dijon ce samedi après-midi pour tenter de reprendre trois points d’avance sur les Parisiennes. Prochain match pour les joueuses du PSG, la cinquième journée de la phase de ligue de l’UEFA Women’s Champions League mardi soir au Parc des Princes contre OHL Leuven. Rencontre que devront obligatoirement remporter les Parisiennes si elles veulent rester en vie dans la compétition, elles qui ont perdu leurs quatre premiers matches européens cette saison.