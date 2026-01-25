Les Féminines du PSG surclassent Montpellier en Coupe de France

Hier, les Féminines du PSG recevaient Montpellier dans le cadre des huitièmes de finale de la Coupe de France. Et les Parisiennes n’ont fait qu’une bouchée des Montpelliéraines (5-0).

Les Féminines du PSG étaient concernées par un match de Coupe de France hier. Les joueuses de Paulo Cesar recevaient Montpellier en huitièmes de finale. Dès le début de la rencontre, les Parisiennes vont confisquer le ballon et se procurer plusieurs belles occasions. Mais il faudra attendre l’approche des quinze dernières minutes du premier acte pour voir les Féminines du PSG concrétiser leur domination. Après un très beau mouvement collectif, Romée Leuchter trompait la vigilance de la gardienne d’une frappe puissante sous la barre (1-0, 34e). Les deux équipes rentrent aux vestiaires avec ce léger avantage parisien.

À lire aussi : Féminines – Le PSG perd trois matchs sur tapis vert

Romée Leuchter s’offre un triplé

Les joueuses du PSG vont accentuer leur domination en seconde période et vont accélérer en s’offrant quatre buts en dix minutes. Jackie Groenen, d’une magnifique frappe (2-0, 58e), Merveille Kanjiga (3-0, 60e) et Romée Leuchter s’offrant un triplé, dont une réalisation sur un coup franc direct (4-0, 64e). Des buts qui offrent un score qui est plus conforme à la physionomie du match (5-0). Avec ce large succès, les Parisiennes se sont facilement qualifiées pour les quarts de finale de la Coupe de France. Elles peuvent désormais préparer le choc de la quatorzième journée de l’Arkema Première Ligue contre Lyon, dimanche prochain à 15 heures au Parc des Princes.