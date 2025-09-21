Les Féminines du PSG surclassent Nantes en Arkema Première Ligue

Hier soir, les Féminines du PSG jouaient leur premier match de la saison à domicile. Et les joueuses de Paulo Cesar se sont largement imposées contre Nantes (5-2).

Après avoir concédé le match nul sur la pelouse de Lens la semaine dernière (1-1), même si elles pourraient le remporter sur tapis vert, les Féminines du PSG jouaient leur premier match à domicile de la saison avec la réception du FC Nantes pour le compte de la deuxième journée de l’Arkema Première Ligue. Dès le début de la rencontre, les Parisiennes vont mettre le pied sur le ballon et vont très rapidement manifester leur domination par un but. Sur un centre de Merveille Kanjinga, la capitaine de Nantes, Maureen Cosson, marquait contre son camp (1-0, 6e). Il faudra attendre quinze minutes pour voir le PSG faire le break. Romée Leuchter, après avoir vu sa première tentative repoussée par le poteau, a propulsé le ballon au fond des filets (2-0, 20e). Les Féminines du PSG vont creuser l’écart grâce à Merveille Kanjinga (3-0, 40e).

A voir aussi : Les Féminines du PSG connaissent leurs adversaires en UWCL

Un festival de buts

En seconde période, les joueuses du PSG vont continuer leur domination sans pour autant réussir à faire encore trembler les filets malgré plusieurs belles occasions, avec notamment un nouveau poteau de Romée Leuchter (65e). Il faut attendre les dix dernières minutes pour voir la rencontre de nouveau s’animer. Griedge Mbock, sur un coup de pied arrêté, va propulser le ballon de la tête au fond des filets (4-0, 82e). Une minute seulement après ce but, les Nantaises font réussir à tromper Mary Earps par Maureen Cosson (4-1, 83e). Entrée en jeu, Florianne Jourde s’offrait un très beau but avec une frappe du gauche dans la lucarne nantaise (5-1, 87e). Nantes finira par marquer un deuxième but par l’intermédiaire de Julie Rabanne en toute fin de match (5-2, 90+3e). Les Parisiennes s’offrent une belle victoire contre les Nantaises et auront fort à faire lors de la première journée, avec un déplacement à Lyon pour le choc de la troisième journée du championnat (samedi à 21 heures).