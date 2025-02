Les Féminines du PSG terminent sur une bonne note avant la trêve

Hier soir, les Féminines du PSG recevaient Montpellier en clôture de la 15e journée d’Arkema Première Ligue. Et les Parisiennes ont facilement disposé des Montpelliéraines (4-1).

Avant la trêve internationale, qui va concerner un grand nombre de joueuses, les Féminines du PSG jouaient la quinzième journée de l’Arkema Première Ligue avec la réception de Montpellier. Dès le début de la rencontre, les Parisiennes prennent le contrôle du ballon et se procurent quelques belles situations. Il faudra attendre la 22e minute pour voir les joueuses de Fabrice Abriel débloquer la situation par l’intermédiaire de Grace Geyoro (1-0). Onze minutes plus tard, l’internationale française était imitée par Joe Echegini avec une belle frappe aux dix-huit mètres (2-0, 33e). Les deux équipes rentrent aux vestiaires avec un logique avantage pour les Féminines du PSG.

Romée Leuchter encore une fois buteuse

En seconde période, les joueuses du PSG vont poursuivre leur domination et c’est Sakina Karchaoui qui va s’inviter à la fête avec un face-à-face rondement mené face à la gardienne héraultaise (3-0, 65e). Très en forme ces derniers matches, Romée Leuchter allait alourdir la marque sur un penalty après une main dans la surface (4-0, 87e), son cinquième but lors des quatre dernières rencontres toutes compétitions confondues. Les Parisiennes encaisseront un but en toute fin de rencontre (4-1, 92e). Avec cette victoire, les Féminines du PSG restent troisièmes de l’Arkema Première Ligue, à un point du Paris FC et huit de l’Olympique Lyonnais. Prochain match pour les joueuses de Fabrice Abriel, le déplacement à Dijon pour le compte de la 16e journée du championnat le week-end du 1er mars.