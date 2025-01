Les Féminines du PSG vont recruter une internationale américaine

Les Féminines du PSG vont frapper un grand coup sur le mercato avec le recrutement de Crystal Dunn. L’internationale américaine va s’engager pour deux ans et demi.

Afin de concurrencer l’Olympique Lyonnais en Arkema Première Ligue et de tenter de remporter la Coupe de France, les Féminines du PSG comptent se renforcer. Et les dirigeants parisiens sont sur le point de frapper un gros coup sur le marché des transferts. Selon les informations du Parisien, Crystal Dunn doit s’engager avec les Féminines du PSG pour deux ans et demi.

Sa deuxième expérience en Europe

L’internationale américaine (32 ans, 136 apparitions, 24 buts) est arrivée hier à Paris avant d’officiellement signer pour les Féminines du PSG. Crystal Dunn, qui peut jouer en tant que latérale droite ou gauche, connaîtra sa deuxième expérience en Europe, après Chelsea lors de la saison 2017-2018. Elle a fait pratiquement toute sa carrière dans son pays natal, les États-Unis (Washington Spirit, North Carolina Courage, Portland Thorns et Gotham du NJ/NY).