Les folles statistiques de Ferran Torres depuis son arrivée au PSG

Sur un nuage depuis son arrivée au PSG, Ferran Torres affole les statistiques, lui qui a déjà inscrit six buts en cinq rencontres disputées toutes compétitions confondues.

Recruté par le PSG cet été contre une somme de 45 M€, en provenance du FC Barcelone, Ferran Torres s’est rapidement acclimaté à son nouvel environnement. Venu pour apporter ses qualités à l’attaque parisienne, l’international espagnol n’a pas tardé à convaincre son entraîneur, Luis Enrique.

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Un but toutes les 49 minutes

En effet, depuis sa signature chez les Rouge & Bleu, l’attaquant de 26 ans a déjà inscrit six buts en cinq matchs disputés : trois buts en Ligue 1 et trois buts en Ligue des champions. Il est le premier joueur à atteindre ce chiffre depuis Zlatan Ibrahimovic en 2012. Autre chiffre fou, ses six réalisations ont été inscrites sur ses six seules frappes cadrées. Au total, Ferran Torres a inscrit un but toutes les 49 minutes depuis son arrivée au PSG. De quoi rendre fier le principal concerné, comme il l’a déclaré après le match face au Stade Brestois (1-0) : « Ce qui compte pour moi, c’est toujours d’aider l’équipe, quel que soit le temps de jeu que l’entraîneur décide de m’accorder, et d’apporter ma pierre à l’édifice. Que ce soit par des buts, des passes décisives ou par mon travail sur le terrain. »

Ferran Torres : six buts sur ses six premiers tirs cadrés avec le Paris Saint-Germain ! 🎯 pic.twitter.com/LVWMV6iqcc — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 14, 2026