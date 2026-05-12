Les gardiens du PSG s’entraînent sur les coup de pieds arrêtés défensifs avant Arsenal

Le 30 mai prochain, le PSG et Arsenal s’affrontent en finale de la Ligue des champions. Les gardiens parisiens ont travaillé sur les coups de pied arrêtés, spécialité des Gunners.

Qualifié pour sa deuxième finale de la Ligue des champions consécutive, le PSG va tenter de faire le back-to-back contre Arsenal le 30 mai prochain. Contre les Gunners, les Parisiens devront se méfier des coups de pied arrêtés, spécialité du club anglais. Si les deux équipes s’affrontent dans dix-huit jours, le club de la capitale travaille déjà sur plusieurs aspects autour de cette finale. Ce mardi, lors de l’entraînement de veille de match, les gardiens parisiens ont préparé les coups de pied arrêtés défensifs.

Préparer les gardiens parisiens à l’agressivité des attaquants anglais

Comme le rapporte RMC Sport, Matvey Safonov et d’autres portiers remplaçants ont tour à tour pris place pour tenter de capter des ballons aériens proches de leur ligne, tout en étant chahutés par leurs coéquipiers. « Deux gardiens qui n’étaient pas en action étaient munis d’un sac de plaquage, régulièrement utilisé au rugby, pour percuter le coéquipier et le gêner dans ses sorties. L’objectif est simple : préparer les gardiens parisiens à l’agressivité des attaquants londoniens sur phases arrêtées. » Lors de cette finale, il y aura donc très probablement beaucoup de mouvement dans la surface parisienne et Safonov devra être autoritaire dans ses sorties pour repousser le danger. C’est en tout cas la volonté du staff à travers la mise en place de cet exercice, à deux semaines et demie du match, conclut RMC Sport.







