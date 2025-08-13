Les hommages des joueurs du PSG à Donnarumma

Gianluigi Donnarumma ne sera plus un joueur du PSG à l’issue du mercato. Ses futurs-ex-coéquipiers ont tenu à lui rendre hommage après l’annonce de son départ.

Hier soir, Gianluigi Donnarumma a annoncé son départ du PSG sur son compte Instagram. Après quatre ans au sein du club de la capitale, l’international italien n’a pas réussi à trouver d’accord avec sa direction pour prolonger son contrat. Avec l’arrivée de Lucas Chevalier, son avenir au PSG est bouché et il se cherche donc une porte de sortie. Après l’annonce de son départ sur ses réseaux sociaux, le portier a reçu de nombreux messages de ses futur-ex-coéquipiers.

« Merci pour tout numero uno »

Désiré Doué « El mejor, merci gigio », Presnel Kimpembe « Grande Gigioni », Vitinha « Grazie mille Shisho », Marco Asensio « Shishoooooo grande », Warren Zaïre-Emery « Merci Gigio » ou encore Ousmane Dembélé « Merci pour tout numero uno » ou Achraf Hakimi « Uno di Noi », lui ont adressé un message sous sa publication. En conférence de presse, son capitaine au PSG, Marquinhos, lui avait rendu hommage. « Ce qu’il a fait la saison dernière est incroyable. C’est aussi grâce à lui qu’on est arrivés en finale et qu’on a gagné ce titre. On doit le remercier pour tout le travail qu’il a fait. Et s’il doit partir, on le remercie du fond du cœur. C’est un très grand ami et une bonne personne, il était très important dans le vestiaire.«