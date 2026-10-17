Les images de la cheville de Maghnes Akliouche après le gros tacle qu’il a subi

Titulaire contre Strasbourg ce soir, Maghnes Akliouche a terminé le match en boitant après un gros tacle sur sa cheville. Les images de cette dernière sont impressionnantes.

Titulaire pour la troisième fois de suite avec le PSG, Maghnes Akliouche a participé à la victoire du club de la capitale sur la pelouse de Strasbourg lors de la septième journée de Ligue 1 (1-3). Alors que l’on s’approchait de la fin du match, l’ancien Monégasque a vu Jeyland Mitchell le tacler près du rond central. L’arbitre de la rencontre a désigné la touche alors que le numéro 11 du PSG était au sol à l’extérieur du terrain. Après avoir vu les images du ralenti, on a remarqué que le joueur strasbourgeois avait touché la cheville du Parisien et que cette dernière avait tourné.

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Le PSG s’interroge sur l’absence de sanction contre Jeyland Mitchell

À l’issue de la rencontre, des images de la cheville de l’attaquant du PSG sont sorties sur les réseaux. Sur ces dernières, on peut voir la chaussette déchirée de Maghnes Akliouche et deux traces de crampons sur son articulation. Il faudra maintenant attendre les examens que va passer l’international français pour connaître la gravité de sa blessure et sa possible durée d’indisponibilité. Selon Le Parisien, en coulisses, les dirigeants du PSG ont interrogé l’absence de sanction pour Mitchell. Selon eux, la question de l’expulsion se posait.

Image : Compte X Arthur Perrot