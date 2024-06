Les images de la rééducation de Presnel Kimpembe

Victime d’une rupture du tendon d’Achille en février 2023, Presnel Kimpembe n’a pas joué avec le PSG lors de la saison 2023-2024. Le titi travaille pour revenir en forme pour la nouvelle saison.

Presnel Kimpembe a très certainement manqué à la défense du PSG lors de la saison 2023-2024. Victime d’une rupture du tendon d’Achille contre Marseille en février 2023, le titi avait été opéré dans la foulée. Proche d’un retour sur les terrains à la fin de l’année 2023, l’international français avait dû se faire réopérer du tendon d’Achille en janvier 2024, ses sensations n’étant pas bonnes sur les terrains du Campus PSG. Absent depuis un an, il a repris partiellement les entraînements collectifs la semaine avant la finale de Coupe de France remportée par le club de la capitale contre Lyon (2-1). Même si l’exercice 2023-2024 est terminé, Presnel Kimpembe poursuit son programme de reprise.

Des entraînements intensifs

Le numéro 3 du PSG est régulièrement au centre d’entraînement du PSG, comme son coéquipier Lucas Hernandez, victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche contre Dortmund le 1er mai dernier. Sur ses réseaux sociaux, le club de la capitale a dévoilé des images de son défenseur central et de son travail de rééducation au sein du Campus PSG. On peut le voir faire des exercices de musculation avec son pied ou bien encore travailler dans le sable, exercice important pour travailler les articulations du pied. Presnel Kimpembe foule également les pelouses du Campus PSG et retouche également le ballon. Le titi parisien donne tout afin de revenir en forme et de pouvoir aider le club sur les terrains. Il a encore un mois avant la reprise de l’entraînement.