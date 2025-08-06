Psg entrainement
Image : psg.fr

Les images de la reprise du PSG

Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum6 août 2025

Ce mercredi, les champions d’Europe retrouvaient le Campus PSG après trois semaines de vacances. Au programme : tests médicaux et physiques et reprise légère.

C’était jour de rentrée pour le PSG ce mercredi matin. Après une saison 2024-2025 historique mais éreintante sur le plan physique, les joueurs de Luis Enrique ont retrouvé le Campus PSG après trois semaines de vacances. Et le programme du jour était consacré aux tests médicaux et physiques.

Supercoupe d’Europe, Ligue 1… Le calendrier du PSG en août

« Divisés en deux groupes, une première partie des joueurs à pris part aux traditionnels tests physiques et médicaux le matin, avant de fouler les terrains l’après-midi pour une première séance d’entraînement. L’autre moitié a tout simplement fait l’inverse », précise le PSG sur son site internet. Seule recrue parisienne à ce jour, le gardien Renato Marin a fait ses premiers pas avec ses nouveaux coéquipiers. Les joueurs mis à l’écart n’ont pas encore intégré le groupe de Luis Enrique, rapporte de son côté L’Equipe. Le prochain entraînement est programmé ce jeudi à 10h30. Pour rappel, les Rouge & Bleu auront une semaine pour préparer leur premier match de la saison 2025-2026 avec un trophée en jeu face à Tottenham en Supercoupe d’Europe (13 août).

e

Youtube : Canal Supporters Paris

Tags
Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum6 août 2025

Articles similaires

Barcola

[MAJ] Mercato PSG – Liverpool souhaite recruter Bradley Barcola

6 août 2025
Lucas Chevalier

Mercato : Annoncé au PSG, Lucas Chevalier titulaire en amical avec le LOSC

6 août 2025
Joan Laporta

Joan Laporta : « J’espère qu’on pourra affronter le PSG ! »

6 août 2025
Olivier Létang

Mercato : Le LOSC à l’assaut sur le marché pour remplacer Lucas Chevalier

6 août 2025
Bouton retour en haut de la page