Les images de la reprise du PSG

Ce mercredi, les champions d’Europe retrouvaient le Campus PSG après trois semaines de vacances. Au programme : tests médicaux et physiques et reprise légère.

C’était jour de rentrée pour le PSG ce mercredi matin. Après une saison 2024-2025 historique mais éreintante sur le plan physique, les joueurs de Luis Enrique ont retrouvé le Campus PSG après trois semaines de vacances. Et le programme du jour était consacré aux tests médicaux et physiques.

À lire aussi : Supercoupe d’Europe, Ligue 1… Le calendrier du PSG en août

« Divisés en deux groupes, une première partie des joueurs à pris part aux traditionnels tests physiques et médicaux le matin, avant de fouler les terrains l’après-midi pour une première séance d’entraînement. L’autre moitié a tout simplement fait l’inverse », précise le PSG sur son site internet. Seule recrue parisienne à ce jour, le gardien Renato Marin a fait ses premiers pas avec ses nouveaux coéquipiers. Les joueurs mis à l’écart n’ont pas encore intégré le groupe de Luis Enrique, rapporte de son côté L’Equipe. Le prochain entraînement est programmé ce jeudi à 10h30. Pour rappel, les Rouge & Bleu auront une semaine pour préparer leur premier match de la saison 2025-2026 avec un trophée en jeu face à Tottenham en Supercoupe d’Europe (13 août).

Nos Parisiens sont de retour ! 😍 pic.twitter.com/mYiKo2iSoX — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 6, 2025

De retour sur les terrains 🌱⚽️ pic.twitter.com/82Qg4NhQ6v — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 6, 2025

ℹ️🔴🔵⚽️🏃‍♂️ Entraînement à haute intensité ! Rdv demain à 10H30. Entraînement tous les jours jusqu’à la finale. pic.twitter.com/MNomkQ7DjU — ParisSG INFOS (@Paris_sginfos) August 6, 2025

ℹ️🔴🔵✅ Le groupe au complet pic.twitter.com/XkNbJ1vhOe — ParisSG INFOS (@Paris_sginfos) August 6, 2025