Actuellement au Camp des Loges, le PSG va prochainement déménager à Poissy dans l’un des plus grands centres d’entraînement d’Europe. Si le club parisien devra encore se montrer patient, les travaux avancent bien.

Le 31 décembre 2019, le PSG avait acquis une grande partie du site des Terrasses de Poncy à Poissy (Yvelines) pour y réaliser son futur centre d’entraînement et de formation. Ce prochain Training Center se situera à 25 minutes du Parc des Princes. En attendant la livraison de ce nouveau site, les travaux avancent à bon rythme. Ce mois-ci, le PSG a dévoilé quelques nouvelles images aériennes sur l’avancée des travaux de ce futur Training Center (voir ci-dessous).

Une livraison prévue pour la saison 2023-2024

La livraison de ce nouveau centre d’entraînement est prévue pour la saison 2023-2024 et regroupera l’équipe première et le centre de formation. Après les Jeux Olympiques 2024 à Paris, une seconde phase du chantier démarrera pour accueillir les sections handball et judo du PSG ainsi qu’un véritable stade de 3.000 places assises. Ce projet coûtera au PSG entre 250M€ et 300M€. Le site mesurera 74 hectares où 17 terrains de foot dont 12 hybrides seront installés. Concernant le bâtiment pour les joueurs du PSG, il mesurera 10.000 mètres carrés sur quatre niveaux avec des vestiaires, des salles de soins mais aussi des chambres et un restaurant pour les mises au vert d’avant-match.