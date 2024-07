Les images du retour au Campus PSG de Donnarumma et Skriniar

Le PSG va commencer à récupérer au compte-gouttes ses internationaux avant la saison 2024-2025. Gianluigi Donnarumma et Milan Skriniar ont effectué leur retour ce lundi.

Deux semaines après le retour à l’entraînement du PSG, Luis Enrique va commencer à voir son groupe s’étoffer. En effet, le coach parisien va voir ses internationaux revenir progressivement au Campus PSG. Et cela a débuté dès ce lundi avec deux retours à Poissy.

Reprise d’entraînement mardi pour Donnarumma et Skriniar

Gianluigi Donnarumma et Milan Skriniar ont retrouvé le centre d’entraînement de Poissy. « Le portier italien et le défenseur slovaque ont débuté leur journée en réalisant quelques exercices en salle, avant de s’atteler aux traditionnels tests physiques et médicaux au cours de l’après-midi. » Les deux Parisiens retrouveront leurs coéquipiers à l’entraînement ce mardi à l’occasion de la première séance collective de la semaine, précise le PSG sur son site internet.

Image : psg.fr