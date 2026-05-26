Les initiatives de la ville de Paris pour encourager le PSG pour la finale

Samedi après-midi (18 heures, Canal Plus, M6), le PSG affronte Arsenal en finale de la Ligue des champions. La Mairie de Paris va réaliser plusieurs initiatives pour encourager le PSG.

Qualifié pour la finale de la Ligue des champions, le PSG tentera de réaliser le back-to-back contre Arsenal samedi après-midi. S’il n’y aura que 17 200 chanceux qui pourront pousser les Rouge & Bleu depuis les tribunes de la Puskas Arena de Budapest et 48 000 au Parc des Princes devant des écrans géants, la ville de Paris va mettre en place un dispositif exceptionnel pour montrer son soutien à l’équipe de Luis Enrique. Comme le rapporte Le Parisien, dès ce vendredi 29 mai, veille de la finale, la Tour Eiffel sera illuminée en rouge et bleu, de la tombée de la nuit jusqu’à minuit.

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Des messages des supporters dans les panneaux lumineux de Paris

Le jour de la finale entre le PSG et Arsenal, « la Ville fera scintiller les quelque 20 000 ampoules présentes sur le monument à 17h45, au moment de l’entrée de l’équipe sur la pelouse de la Puskas Arena. » Enfin le maire Emmanuel Grégoire a également décidé, comme cela avait été le cas l’année dernière, de donner la parole aux supporters parisiens à travers les 150 panneaux lumineux dispersés à travers la ville afin d’y diffuser les messages d’encouragement à destination des joueurs. Dès mercredi neuf heures, les Parisiens pourront aller sur le site Internet paris.fr pour y déposer leur message d’encouragement, conclut Le Parisien.



















