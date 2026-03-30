Les internationaux français du PSG ont marqué des points avant le Mondial

Les trois joueurs du PSG titulaires en équipe de France ce dimanche face à la Colombie (3-1) ont quasiment assuré leur place pour la Coupe du monde 2026.

L’équipe de France a réussi sa tournée américaine. En voyage aux États-Unis pour prendre ses marques à quelques mois de la Coupe du monde 2026 (du 11 juin au 19 juillet), les Bleus ont livré deux belles prestations face au Brésil (2-1) et à la Colombie (3-1) lors de rencontres amicales. Face aux Cafeteros ce dimanche, Didier Deschamps avait décidé de changer l’intégralité de son onze en titularisant notamment trois Parisiens : Lucas Hernandez, Warren Zaïre-Emery et Désiré Doué.

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Doué auteur d’un doublé

Et c’est l’attaquant du PSG qui a eu un impact dans cette rencontre en inscrivant un doublé, soit ses deux premiers buts en Bleu. Mais dans le jeu, le Golden Boy reste encore perfectible, comme le précise L’Equipe. « Ces futurs coiffeurs, ou mieux, si affinités, étaient confrontés à des enjeux différents, leur soirée dans le Maryland n’aura pas les mêmes conséquences pour tous. Désiré Doué, par exemple, a montré dans les statistiques ce qu’il n’a pas montré dans le jeu, mais n’a pas frappé assez fort, globalement, pour éteindre l’étoile d’Hugo Ekitike ou de Bradley Barcola, par exemple, dans l’équipe de départ. » De son côté, le quotidien Le Parisien a salué la performance du numéro 14 des Rouge & Bleu : « Deux joueurs offensifs, Désiré Doué et Marcus Thuram, ont particulièrement marqué les esprits et sans doute des points aux yeux de Didier Deschamps. Le milieu du PSG, qui n’avait pas encore trouvé le chemin du but en cinq apparitions chez les A, s’est offert un doublé pour son sixième match en sélection. »

Désiré Doué ( 7/10 L’Equipe) : Son doublé – ses deux premiers buts en sélection (30e, 56e) – raconte finalement assez mal son match où il a eu une influence toute relative et où il a perdu quelques ballons dangereux en raison d’une forme de nonchalance. Il y a aussi cette frappe détournée par Montero (45e) mais globalement, dans le jeu, a-t-il suffisamment montré pour concurrencer Barcola (voire Ekitike ) pour une place dans le onze ?

L’Equipe) : Son doublé – ses deux premiers buts en sélection (30e, 56e) – raconte finalement assez mal son match où il a eu une influence toute relative et où il a perdu quelques ballons dangereux en raison d’une forme de nonchalance. Il y a aussi cette frappe détournée par (45e) mais globalement, dans le jeu, a-t-il suffisamment montré pour concurrencer (voire ) pour une place dans le onze ? Désiré Doué (7/10 Le Parisien) : Il a perdu quelques ballons, ce qui ne l’a pas empêché d’être décisif, en lançant les Bleus grâce à une frappe dans l’axe, déviée par Munoz (0-1, 30e). Avant la pause, il est encore dangereux sur une tentative repoussée par le gardien colombien (45e). Il inscrit finalement un doublé en allant conclure avec sang-froid un contre rapide (0-3, 56e). Remplacé par Ekitike (63e), qui rate un face-à-face (85e).

Lucas Hernandez ( 6/10 L’Equipe) : Si certains avaient des doutes sur sa condition physique, le Parisien a apporté des éléments de réponse en relevant les défis colombiens. Son geste pour détourner un centre tendu est venu ajouter encore plus de consistance à sa prestation. Sans blessure, il sera au Mondial .

L’Equipe) : Si certains avaient des doutes sur sa condition physique, le Parisien a apporté des éléments de réponse en relevant les défis colombiens. Son geste pour détourner un centre tendu est venu ajouter encore plus de consistance à sa prestation. Sans blessure, il sera au . Lucas Hernandez (6/10 Le Parisien) : Le Parisien a réalisé une bonne prestation dans l’axe gauche de la défense, affichant son courage en venant tacler devant Arias, bien placé pour recevoir le ballon (15e). On l’a senti à l’aise et concentré tout au long de la partie.

Warren Zaïre-Emery ( 5/10 L’Equipe) : Son début de match avait fait naître des promesses. Avec des duels remportés et des orientations justes. Mais le Parisien s’est peu à peu éteint. Et n’a eu finalement qu’une influence quelconque sur le jeu des Bleus. Il est l’auteur d’une passe ratée très dangereuse qui oblige Lacroix à un sauvetage (49e). Remplacé par Camavinga (63e).

L’Equipe) : Son début de match avait fait naître des promesses. Avec des duels remportés et des orientations justes. Mais le Parisien s’est peu à peu éteint. Et n’a eu finalement qu’une influence quelconque sur le jeu des Bleus. Il est l’auteur d’une passe ratée très dangereuse qui oblige à un sauvetage (49e). Remplacé par (63e). Warren Zaïre-Emery (6/10 Le Parisien) : Le cadet du groupe tricolore (20 ans) a livré une prestation fidèle à ses récentes performances avec le PSG. Auteur d’un premier tir contré aux abords de la surface (3e), il n’a pas hésité à se projeter et a mis beaucoup d’impact dans ses interventions. Seul bémol : une passe dans l’axe qui aurait pu coûter cher sans l’intervention de Lacroix (49e).

56′ | 🇨🇴 Colombie 0 – 3 France 🇫🇷

BUT POUR LES BLEUS ! Et doublé pour Doué ! L’attaque fait le job !



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