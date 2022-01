Cette journée de dimanche était marquée par plusieurs matches des différentes sections du PSG. En effet, l’équipe masculine affrontera l’OL ce dimanche soir (20h45) tandis que la section féminine a fait son entrée en lice en Coupe de France contre le Dijon FCO (0-0). À cela s’ est ajouté le 32e de finale la Coupe Gambardella entre le LOSC et le PSG (1-1 ; 2-4).

Pour cette rencontre, les Rouge & Bleu étaient privés de nombreux jeunes qui ont fait le déplacement avec les professionnels à Lyon (Lucas Lavallée, El Chadaille Bitshiabu). Mais, les Parisiens ont réussi à briller. Après une première mi-temps intéressante collectivement, le club de la capitale s’est fait surprendre juste avant la pause grâce à un très beau but de Victor Polli pour les Lillois (45+1). Les Parisiens sont menés à la pause et vont devoir réagir.

En deuxième période, le club de la capitale essaye de réagir mais bute face à un bon bloc nordiste. On se dirige vers une défaite mais les jeunes du PSG réagissent dans les dernières minutes et inscrivent un pénalty grâce à Wilson Odobert (87e). Le LOSC touchera le montant dans les ultimes secondes de la partie. Séance de tirs au but, un exercice maitrisé par le Paris Saint-Germain qui passe au tour suivant (4-2). Une qualification méritée pour les Parisiens, qui dans l’ensemble étaient au-dessus de leur adversaire du jour.