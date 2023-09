Comme l’équipe première, l’équipe U19 va commencer sa campagne européenne ce mardi après-midi. Même si plusieurs joueurs sont partis, certains titis devraient marquer les esprits en Youth League.

Clin d’œil du destin pour les titis du PSG en Youth League. Ce mardi après-midi (16 heures), ils affrontent le Borussia Dortmund, qui les avaient éliminés en quart de finale de la compétition la saison dernière. Pour cette rencontre, Zoumana Camara ne pourra pas compter sur Warren Zaïre-Emery, même s’il est encore éligible. Le titi est implanté en équipe première et est même annoncé titulaire pour l’entrée en lice des Rouge & Bleu en Ligue des Champions ce soir. Le Parisien explique aussi qu’il y a un doute sur la présence d’Ethan Mbappé, qui s’entraîne avec le groupe pro depuis le début de la saison et qui était même dans le groupe pour le match contre Nice vendredi. Mais l’ancien défenseur central pourra compter sur Serif Nagha et d’autres jeunes qui devraient tirer leur épingle du jeu en Youth League, prédit le quotidien francilien.

Gadou, Mayulu, Sangaré

Joane Kouakou Gadou, jeune défenseur central d’1m96 « présente les aptitudes pour exploser au plus haut niveau. Il suit une ascension constante depuis sa promotion dans le groupe de Zoumana Camara l’hiver dernier« , avance Le Parisien. Après les départs de Younes El Hannach, Hugo Lamy et Nehemiah Fernandez-Veliz, il est amené à prendre plus de responsabilités, assure le quotidien francilien. Ce dernier explique que Gadou n’a pas encore signé de contrat professionnel avec le PSG mais qu’il est déjà suivi par des grands clubs européens comme le Bayern Munich, Dortmund ou Salzbourg. Senny Mayulu, milieu de terrain qui peut jouer dans toutes les positions l’entrejeu, apparaît comme l’une des belles promesses de la génération 2006, lance le quotidien francilien. « Freiné par quelques pépins physiques ces dernières saisons, il a connu une nette progression durant l’été. Les habitués du camp des Loges mettent en avant son tempérament, un joueur à la fois teigneux et au toucher de balle agréable. Il est doté d’une bonne technique qui lui permet d’orienter le jeu et d’être à l’aise dans les petits espaces. » Il y a aussi Mahamadou Sangaré, arrivé cet été au PSG malgré l’intérêt d’autres clubs européens. Il a un registre de pur avant-centre, se veut redoutable en un contre un et est en recherche permanente de la profondeur. Le 10 septembre dernier, il s’est offert un triplé contre Caen.