Les joueurs brésiliens vont participer à la Copa America

La Copa America aura bien lieu au Brésil à compter du 13 juin malgré la situation sanitaire catastrophique et les alertes des épidémiologistes, le président d’extrême droite Jair Bolsonaro l’a confirmé. Une compétition que les joueurs européens de la Seleçao songeaient à boycotter. Plusieurs raisons à ça, la situation sanitaire très grave au Brésil ou le manque de communication de ce déplacement de pays pour la Copa America. Mais selon les informations de Globo Esporte, les joueurs brésiliens ont pris la décision de participer à la compétition. Les Brésiliens qui débuteront la compétition le 17 juin contre le Pérou.

Le programme officiel de la Copa América

14 juin : Argentine-Chili et Paraguay-Bolivie

: Argentine-Chili et Paraguay-Bolivie 17 juin : Brésil-Pérou et Colombie-Venezuela

: Brésil-Pérou et Colombie-Venezuela 18 juin : Chile-Bolivie et Argentine-Uruguay

: Chile-Bolivie et Argentine-Uruguay 20 juin : Venezuela-Equateur et Colombie-Pérou

: Venezuela-Equateur et Colombie-Pérou 21 juin : Uruguay-Chili et Argentine-Paraguay

: Uruguay-Chili et Argentine-Paraguay 23 juin : Brésil-Colombie et Equateur-Pérou

: Brésil-Colombie et Equateur-Pérou 24 juin : Bolivie-Uruguay et Chili-Paraguay

: Bolivie-Uruguay et Chili-Paraguay 27 juin : Brésil-Equateur et Venezuela-Pérou

: Brésil-Equateur et Venezuela-Pérou 28 juin: Uruguay-Paraguay et Bolivie-Argentine

Après la phase de groupes, les quarts de finale se joueront les 2 et 3 juillet, les demi-finales les 5 et 6 juillet. La finale aura lieu le 10 juillet et le match pour les troisième et quatrième places le 9 juillet.