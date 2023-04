Cet été, le PSG va tenter de renforcer son équipe afin de réaliser ces objectifs. Selon certaines sources, Luis Campos aimerait recruter des joueurs qui connaissent la Ligue 1. Jérôme Rothen a établi une liste de potentielles recrues venant du championnat de France.

Selon plusieurs sources, Luis Campos – conseiller sportif du PSG – aimerait franciser son effectif et recruter des joueurs qui connaissent bien le championnat de France. Dans cette optique, les noms de Khéphren Thuram, Victor Osimhen, Manu Koné ou bien encore Marcus Thuram ont été avancés. Jérôme Rothen a dressé une liste de joueurs du championnat de France qui, selon lui, pourrait répondre aux critères du dirigeant portugais.

Blas, David, Thuram, les bonnes pioches selon Rothen

« À Toulouse, Branco van den Boomen. Vu le pied qu’il a, je me dis qu’il ne serait pas ridicule. À Nantes, je peux aussi prendre l’exemple de Ludovic Blas. À Lille, je n’invente rien mais il y a Jonathan David. Il a beaucoup de qualités et ce serait intéressant de faire venir un vrai buteur aux côtés de Kylian Mbappé. À Nice, on peut aussi parler de Khéphren Thuram, énumère l’ancien du PSG dans son émission Rothen s’enflamme sur RMC. Autres recrutements un peu moins clinquants: Kevin Bourigeaud et Lovro Majer à Rennes, Loïs Openda et Seko Fofana à Lens, Caio Henrique, Axel Disasi, Breel Embolo, Youssouf Fofana à Monaco… Tu peux pas essayer de viser ces joueurs-là? Il y a beaucoup d’étrangers qui viennent au PSG à qui on ne raconte pas l’histoire du club. Automatiquement ils se perdent dans un vestiaire qui pense beaucoup trop à l’oseille ! En recrutant français déjà tu vas pas surpayer les joueurs en salaire. »