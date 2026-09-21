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Les joueurs du PSG accueillis par les supporters à leur retour à Paris

Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum21 septembre 2026

Après leur victoire sur la pelouse de l’Olympique de Marseille ce dimanche, les joueurs du PSG ont été chaleureusement accueillis par leurs supporters à leur retour à Paris.

Un Classique, ça ne se joue pas, ça se gagne. Sans avoir livré sa meilleure prestation, le PSG a obtenu l’essentiel de son déplacement à Marseille. Grâce à une deuxième période de meilleure qualité, les Rouge & Bleu se sont imposés face à l’OM (2-1) avec des réalisations de Ferran Torres et Marquinhos. Trois points importants avant la trêve internationale de trois semaines.

Marquinhos : «  Toujours un plaisir de gagner à Marseille »

Des chants et des fumigènes pour accueillir les Parisiens

À leur retour à Paris vers 02h30, les joueurs de Luis Enrique ont reçu un bel accueil de la part de leurs supporters. Comme l’a partagé le PSG sur ses réseaux sociaux, de nombreux fans ont accueilli les joueurs parisiens à l’aéroport Paris-Charles de Gaulle avec des chants et des fumigènes. Un beau moment de communion entre les supporters et le double champion d’Europe en titre. Pour rappel, comme depuis 2015, les supporters du PSG étaient interdits de déplacement à Marseille.

Après la rencontre, Luis Enrique a rappelé l’importance de ce type de match pour les supporters : « On a réussi et on est très content de remporter ces trois points, que nous savons importants pour nos supporters. » Même discours du côté des joueurs, à l’image de Ferran Torres : « Pour nous comme pour nos supporters, c’est l’un des matches les plus importants de la saison. »

Youtube : Canal Supporters Paris

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