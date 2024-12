Les joueurs du PSG ne comprennent pas le non-rouge de Singo

Hier soir, si le PSG a remporté le choc contre Monaco, l’action qui a fait le plus parler est la semelle, involontaire, de Wilfried Singo sur Gianluigi Donnarumma. Les joueurs du PSG ne comprennent pas que le joueur de Monaco n’ait pas été expulsé.

Si le PSG a frappé un grand coup hier soir sur la pelouse de l’AS Monaco pour le compte de la seizième journée de Ligue 1 en prenant dix points d’avance en tête du championnat, il a aussi vu Gianluigi Donnarumma être victime d’une semelle, involontaire, de Wilfried Singo sur son visage. Après quelques minutes au sol, le gardien italien s’est relevé avec une grosse balafre sur la joue et a dû laisser sa place à Matvey Safonov. Dans les vestiaires, il s’est fait poser des points de suture. Il est d’ores et déjà forfait pour le 32es de finale de Coupe de France contre le RC Lens dimanche soir (21 heures, BeIN Sports 1). Même si le geste était involontaire, Wilfried Singo aurait dû prendre un carton rouge pour cette action, comme l’ont expliqué tous les observateurs. En zone mixte, à l’issue de la belle victoire du PSG (2-4), plusieurs joueurs parisiens ont expliqué ne pas comprendre pourquoi Monsieur Letexier n’avait pas adressé le carton rouge.

« Je ne sais pas comment ce n’est pas un carton rouge »

« On a tous vu son visage. Je ne sais pas comment ce n’est pas un carton rouge. Ils ont besoin de protéger et ce soir, Donnarumma n’a pas été protégé, peste Gonçalo Ramos dans des propos relayés par L’Equipe. Ils sont venus nous voir en début de saison pour nous dire qu’ils allaient nous protéger. Ce n’était pas vrai ce soir. » De son côté, Marquinhos, le capitaine du PSG, a aussi pointé du doigt la VAR. « Si le VAR est là, il faut lui dire (à Letexier). Il faut protéger les joueurs, je ne sais même pas s’il va pouvoir rejouer rapidement. » RMC Sport indique que, comme il l’avait fait lors du Classico entre Marseille et le PSG (0-3) pour justifier son choix d’expulser Amine Harit après une semelle sur la poitrine de Marquinhos, Monsieur François Letexier n’a pas voulu venir s’exprimer au micro de BeIN Sports, diffuseur de la rencontre, pour expliquer son choix de ne pas expulser Wilfried Singo.