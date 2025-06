Les joueurs du PSG ont bien profité de leur jour de repos

Avant d’affronter Botafogo jeudi après-midi (18 heures aux USA, 3 heures du matin en France, DAZN), les joueurs du PSG ont eu le droit à un jour de repos hier.

Après sa large victoire contre l’Atlético de Madrid lors de la première journée de la phase de poules de la Coupe du monde des clubs dimanche soir (4-0), le PSG retrouvera les terrains jeudi après-midi avec l’affrontement contre Botafogo. Deux jours avant cette rencontre, Luis Enrique et son staff ont accordé un jour de repos aux joueurs, le premier depuis l’arrivée du club de la capitale aux États-Unis. Une partie de l’équipe s’est rendue à Disneyland, des membres du staff ont profité d’une promenade sur la plage de Santa Monica, indique RMC Sport.

Première journée totalement off depuis l’arrivée aux USA

« Depuis leur arrivée à Los Angeles il y a une semaine, les Parisiens alternent entre entraînements et moments libres, où ils peuvent faire ce que bon leur semble. Une décision prise par Luis Enrique et son staff en accord avec la direction parisienne, après une saison très longue et exceptionnelle pour le PSG. Dans ce contexte, alors que le groupe a commencé la préparation de cet exercice en… juillet 2024, pas question d’enfermer les joueurs dans leur hôtel de Newport Beach alors qu’ils peuvent profiter d’un cadre exceptionnel après avoir été champions d’Europe« , indique le média sportif. Certains, dont Désiré Doué et Warren Zaïre-Emery ont par exemple découvert le chic quartier de Beverly Hills, d’autres se sont promenés sur la plage ou partagé des parties mini-golf, auxquelles participent par exemple Nuno Mendes, Lucas Beraldo, Vitinha ou Gonçalo Ramos. Il y a aussi ceux qui font les magasins. Marquinhos de son côté prend du temps avec sa famille, qui s’est déplacée sur la côte Ouest, tout comme Khvicha Kvaratskhelia avec sa compagne, conclut RMC Sport.